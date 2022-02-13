7 أهداف وانقلابات جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خيتافي بـ10 لاعبين

في مباراة مثيرة للغاية خصوصا في شوطها الأول، تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

بدأت المباراة بإهدار لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد لركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 19 نجح أنخيل كوريا في متابعة كرة عائدة ليسددها في الزاوية اليسرى ويسجل الهدف الأول.

الثاني أتى سريعا في الدقيقة 27 بتوقيع ماتيوس كونيا من انفراد تام بحارس المرمى.

وهنا بدأ انقلاب مجريات الأمور، في الدقيقة 30 حين سجل بورخا مايورال هدف تقليص الفارق لصالح خيتافي بعد تمريرة حاسمة من جاكوب جانكتو.

وفي الدقيقة 37 سجل إنيس أونال هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم تحصل خيتافي على ركلة جزاء ثانية سجل منها أونال الهدف الثالث في الدقيقة 42 ليمنح خيتافي التقدم.

امتد الشوط الأول حتى سجل أنخيل كوريا هدف التعادل بعد تمريرة من توماس ليمار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ازدادت المباراة تعقيدا بطرد فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف، ولكن أبى أتلتيكو أن تنتهي المباراة بالتعادل، حيث أدرك هدف الفوز في الدقيقة 89 بهدف رائع من ماريو هيرموسو بعد تمريرة جواو فيليكس.

النتيجة رفعت رصيد أتلتيكو مدريد إلى 39 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطة على برشلونة الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.