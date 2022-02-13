سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب

الأحد، 13 فبراير 2022 - 00:06

كتب : محمد الجزار

ميشيل سالجادو وكارلوس كيروش - ريال مدريد

قال ميشيل سالجادو لاعب ريال مدريد والمدرب المساعد لمنتخب مصر الأسبق إن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة يستحق الحصول على فرصة أخرى للاستمرار في منصبه بعد تأهله لهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث سالجادو لـFilGoal.com على هامش تواجده في نهائي كأس العالم للأندية 2021 قائلا: "كأس أمم إفريقيا 2021 كانت بطولة صعبة لمنتخب مصر والتأهل للنهائي بالفوز على الكاميرون في الكاميرون أمر لم يكن سهلا".

وواصل "المنتخب المصري قام بعمل رائع وخاض مباريات صعبة بثقة كبيرة وقاتل في كل لقاء وكان من المؤسف خسارة النهائي وكنت أشجع مصر ولكنني أؤمن أن محمد صلاح سيفوز بها يوما ما أثق في ذلك".

وعن تجربته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 حينما عمل في الجهاز الفني لخافيير أجيري قال اللاعب الإسباني السابق: "كنت سعيدا للعمل كمساعد مع اللاعبين الذين كانوا لدينا في المنتخب، ولكن في النهاية خسرنا على أرضنا وكنت حزينا لأجل الجمهور ولكن هذه هي كرة القدم".

واستدرك "ولكنها كانت تجربة كبيرة وأتمنى يوما ما العودة لهم كمدير فني وليس كمساعد".

وعن كيروش قال: "أعرف كيروش جيدا لقد كان مدربي في ريال مدريد وقام بعمل رائع في إيران وبدأ مشواره في الكاميرون في كأس أمم إفريقيا ولم يتوقع أحد أن يقدموا شيئا جيدا".

وأكمل "ولكنه غير كل شيء وقاد الفريق النهائي وفي الواقع لم يخسروا أي مباراة وفي النهاية هُزموا بركلات الترجيح وكانوا قريبين من الفوز باللقب وكل شيء يمكن أن يحدث في ركلات الترجيح لذا هو يستحق الإشادة".

وأتم سالجادو تصريحاته "يجب أن يستمر مع منتخب مصر فهو قام بنجاح كبير في الكاميرون وهزم الكاميرون صاحب الأرض وكان قريبا من الفوز باللقب وهو يستحق فرصة أخرى بالتأكيد، أثق أن منتخب مصر سيتأهل لكأس العالم 2022 في قطر".

مصر منتخب مصر صلاح كيروش
نرشح لكم
نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا مهند لاشين: لم أوقع لـ الأهلي.. وأمير مرتضى يحاول ضمي لـ الزمالك منذ 3 سنوات مهند لاشين: أعتذر عن إهدار ركلة الترجيح.. وهذه هي اللحظة الأكثر ألما في حياتي عامر حسين يكشف موعد حسم مصير كأس الموسم الماضي
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 6 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - طاهر محمد: أحداث مباراة الهلال كان من صعب توقعها 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
7 أهداف وانقلابات جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خيتافي بـ10 لاعبين 37 دقيقة | الدوري الإسباني
سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب 38 دقيقة | منتخب مصر
وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي 42 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية