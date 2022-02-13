سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب

قال ميشيل سالجادو لاعب ريال مدريد والمدرب المساعد لمنتخب مصر الأسبق إن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة يستحق الحصول على فرصة أخرى للاستمرار في منصبه بعد تأهله لهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث سالجادو لـFilGoal.com على هامش تواجده في نهائي كأس العالم للأندية 2021 قائلا: "كأس أمم إفريقيا 2021 كانت بطولة صعبة لمنتخب مصر والتأهل للنهائي بالفوز على الكاميرون في الكاميرون أمر لم يكن سهلا".

وواصل "المنتخب المصري قام بعمل رائع وخاض مباريات صعبة بثقة كبيرة وقاتل في كل لقاء وكان من المؤسف خسارة النهائي وكنت أشجع مصر ولكنني أؤمن أن محمد صلاح سيفوز بها يوما ما أثق في ذلك".

وعن تجربته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 حينما عمل في الجهاز الفني لخافيير أجيري قال اللاعب الإسباني السابق: "كنت سعيدا للعمل كمساعد مع اللاعبين الذين كانوا لدينا في المنتخب، ولكن في النهاية خسرنا على أرضنا وكنت حزينا لأجل الجمهور ولكن هذه هي كرة القدم".

واستدرك "ولكنها كانت تجربة كبيرة وأتمنى يوما ما العودة لهم كمدير فني وليس كمساعد".

وعن كيروش قال: "أعرف كيروش جيدا لقد كان مدربي في ريال مدريد وقام بعمل رائع في إيران وبدأ مشواره في الكاميرون في كأس أمم إفريقيا ولم يتوقع أحد أن يقدموا شيئا جيدا".

وأكمل "ولكنه غير كل شيء وقاد الفريق النهائي وفي الواقع لم يخسروا أي مباراة وفي النهاية هُزموا بركلات الترجيح وكانوا قريبين من الفوز باللقب وكل شيء يمكن أن يحدث في ركلات الترجيح لذا هو يستحق الإشادة".

وأتم سالجادو تصريحاته "يجب أن يستمر مع منتخب مصر فهو قام بنجاح كبير في الكاميرون وهزم الكاميرون صاحب الأرض وكان قريبا من الفوز باللقب وهو يستحق فرصة أخرى بالتأكيد، أثق أن منتخب مصر سيتأهل لكأس العالم 2022 في قطر".