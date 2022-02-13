"الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف ياسر إبراهيم في مرمى الهلال

حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2021 بالفوز على الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث بنتيجة 4-0.

فوز هو الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأندية المصرية والسعودية.

وإليكم أبرز ما تداولته الصحف السعودية عقب هزيمة الهلال الثقيلة.

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