"الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي

حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2021 بالفوز على الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث بنتيجة 4-0.

فوز هو الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأندية المصرية والسعودية.

وإليكم أبرز ما تداولته الصحف السعودية عقب هزيمة الهلال الثقيلة.

الرياضية السعودية

الزعيم.. الرابع بالـ 4

الوطن السعودية

الهلال يخسر بتخبطات جارديم وأخطاء اللاعبين

صحيفة البلاد

الأهلي المصري ثالث مونديال الأندية على حساب الهلال

الشرق الأوسط

خسارة كارثية للهلال بطلاها كنو وبيريرا

صحيفة المدينة

الظروف تكالبت والهلال يخسر بالأربعة ويعود بالرابع

موقع سبورت السعودي

الأهلي المصري يقسو على الهلال برباعية ويحقق برونزية مونديال الأندية

موقع سبورت 24

الهلال يودع كأس العالم للأندية بالسقوط برباعية أمام الأهلي المصري

موقع المدرج المحايد

الأهلي يمطر شباك الهلال برباعية