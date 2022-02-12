خالد مرتجي: الأهلي حاليا لديه فريقين.. وبالورقة والقلم موسيماني يحقق نجاحات كبيرة

تحدث خالد مرتجي رئيس بعثة الأهلي عن تحقيق الفريق للمركز الثالث بـ كأس العالم للأندية وكذلك تجديد بيتسو موسيماني المدير الفني.

وحقق الأهلي رفقة موسيماني للعام الثاني على التوالي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال بنتيجة 4-0.

وقال مرتجي عبر أون تايم سبورتس: "ميشيل سالجادو قال لي أن ما فعله الأهلي بغياب 9 لاعبين إنجاز كبير، وكذلك أشادت رئيسة بالميراس بما قدمه الفريق وجياني إنفانتينو رئيس فيفا".

وأضاف "الأهلي حاليا لديه فريقين، رجال تحمل شعار الأهلي ولا يوجد أي فرق بين أساسي أو بديل، الكل أساسي والهدف واحد أن يكون الأهلي رقم 1".

وأكمل "موسيماني حقق إنجازات كبيرة مع الأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي أخبرني أنه بعد العودة للقاهرة غدا الأحد سنغلق صفحة كأس العالم للأندية ونركز في دوري الأبطال من أجل الفوز باللقب الحادي عشر".

وأتم عن تجديد موسيماني "الرجل يحقق نتائج وإنجازات ولا أرى أنه هناك مشكلة، والقرار يعود إلى الخطيب ولجنة التخطيط، وبالورقة والقلم الرجل يحقق نجاحات كبيرة".

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وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.