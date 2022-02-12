محمد شريف: القادم سيكون أفضل.. والمهم فوز الفريق

السبت، 12 فبراير 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية - محمد شريف

أوضح محمد شريف مهاجم الأهلي أن فوز الفريق أهم من تسجيله للأهداف.

وحصد الأهلي المركز الثالث للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0.

وقال شريف عبر أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير مصر والأهلي والزمالك على دعمهم لي في الفترة الماضية، والقادم سيكون أفضل".

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وأضاف "عدم التسجيل؟ المهم فوز الفريق وأقدم ما لدي والأهم أن نفوز وأن يكون الأداء جيد".

وأكمل "أركز في عملي ولا أسمع لأحد، من الأفضل أن أخرج من الضغوط وأعود بشكل أفضل".

وأتم "الفترة المقبلة نستهدف الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".

وشارك شريف كبديل ضد بالميراس في نصف النهائي، بعدما غاب عن مباراة مونتيري في ربع النهائي بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وبدأ شريف أساسيا اليوم ضد الهلال السعودي وساهم في تتويج الأهلي بالبرونزية.

كأس العالم للأندية الأهلي محمد شريف
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