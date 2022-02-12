كانتي لـ في الجول: شعور رائع أن نفوز بكأس العالم للأندية

قال نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي إن الفوز بكأس العالم للأندية 2021 جعله يشعر بالكثير من المشاعر الرائعة.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

وتوج تشيلسي بلقبه الأول في تاريخه في مونديال الأندية اليوم السبت بالفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وتحدث كانتي لـFilGoal.com عقب المباراة قائلا: "كانت فترة إقامة رائعة في أبو ظبي والبطولة كانت جميلة جدا وبها تنافس كبير".

وأتم اللاعب الفرنسي تصريحاته المقتضبة قائلا: "شعور رائع أن نفوز باللقب في النهاية".

وشارك كانتي في نهائي كأس العالم للأندية بشكل كامل.

وأصبحت هذه هي أول مرة يتوج فيها تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية والوحيد الذي كان غائب عن خزائنه بعدما خسر نهائي نسخة 2012.

ويعود آخر فوز لفرق أمريكا الجنوبية على أوروبا لعام 2012 نفسه حينما فاز كورينثيانز البرازيلي على تشيلسي نفسه.