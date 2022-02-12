مؤتمر موسيماني: حصدنا ميدالية من أجل الأهلي ومصر وإفريقيا.. وأردت لونا مختلفا للميدالية

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية 2021 كانت أصعب من النسخة الماضية.

وفاز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه بنتيجة 4-0 على حساب الهلال السعودي.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي: "حصدنا ميدالية من أجل الأهلي ومصر وإفريقيا، لذلك كان الفوز في تلك المباراة مهما للغاية".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل مختلف عن المباراتين السابقتين، بدأنا باللعب من الأمام وضغطنا بقوة وكنا حازمين للغاية ولهذا السبب تمكنا من تحقيق الهدف".

وأكمل "سجلنا هدفا أو هدفين وعلينا قول الحقيقة عندما يحصل الفريق على بطاقة حمراء، فهذا يمنحك ميزة".

وأردف "كنت محبطا، أردت لونا مختلفا للميدالية، لكن من الرائع أن تلك الميدالية تعني لي الكثير عن ميدالية العام الماضي، هذه مختلفة تماما لأننا لعبنا في غياب المصابين واللاعبين الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية بسبب تعارض المواعيد بين كاف وفيفا".

وأتم "والآن بدأت بطولة دوري أبطال إفريقيا، والآن البطولات متداخلة مع بعضها، فأنت تسأل نفسك ماذا يحدث".





















































































وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

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