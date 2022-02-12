دروجبا لـ في الجول: الأهلي استحق البرونزية.. وموسيماني أحد أفضل مدربي إفريقيا

السبت، 12 فبراير 2022 - 22:32

كتب : محمد الجزار

ديديه دروجبا في حوار مع مراسل في الجول محمد الجزار

قال ديديه دروجبا الأسطورة الإيفوارية إن الأهلي استحق الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021.

وتحدث دروجبا لـFilGoal.com عقب نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وبالميراس قائلا: "الأهلي استحق المركز الثالث قدموا مباراة جيدة".

وواصل "وهذا أمر جيد لمدربهم كذلك الذي يفوز ببطولة تلو الأخرى وليتأقلم في بلد مختلف فهذا أمر ليس سهلا دائما بل قام بذلك وأثبت أنه واحد من أفضل المدربين في إفريقيا".

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وفاز الأهلي على الهلال السعودي اليوم السبت برباعية دون رد في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات ليحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وتعد هذه ثالث مرة يظفر فيها الأهلي بالبرونزية بعد عامي 2006 و2020.

وعن تتويج السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021 قال دروجبا: "كان مستحقا وأنا سعيد لهم وأتطلع لاستضافتهم العام المقبل في كوت ديفوار".

ويقام كأس أمم إفريقيا في نسخته المقبلة في صيف عام 2023 في كوت ديفوار.

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