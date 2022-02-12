إنفاتينو: يجب أن تكون كأس العالم للأندية بمشاركة أندية أكثر

السبت، 12 فبراير 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

إنفانتينو

قال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن كأس العالم للأندية يجب أن تقام بمشاركة أندية أكثر.

ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة سبع أندية بواقع بطل الدوري المحلي للبلد التي تستضيف البطولة، وستة أبطال للقارات.

وتحدث إنفاتينو لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب نهائي نسخة 2021 بين تشيلسي وبالميراس قائلا: "نعم سوف نشاهد أشياء وأمور جديدة في عالم كرة القدم وبالأخص في هذه البطولة".

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وواصل "انظر لمشاركة بالميراس والأهلي والهلال والكثير من البلدان تواجدوا في البطولة وتشيلسي كذلك الجماهير أيضا حضورها في أبو ظبي استمتعت بتلك البطولة".

وأتم "يجب علينا أن نطور أكثر وأن نجعل تلك المسابقة أكبر بوجود جماهير أكثر وأندية أكثر وهذا ما نعمل عليه".

وتوج تشيلسي باللقب وتلاه بالميراس وحظي الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

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