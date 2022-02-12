سيطرة برازيلية على جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية 2021

سيطر البرازيلون على جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية 2021.

وحصد تشيلسي الإنجليزي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بعدما على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وفاز الأهلي بالمركز الثالث بعد التفوق على الهلال السعودي بنتيجة 4-0.

وإليكم جوائز الأفضل في نسخة 2021:

البرازيلي دانيلو لاعب وسط بالميراس – الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة

البرازيلي دودو مهاجم بالميراس - الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة

البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي - الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة

وحصد سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي جائزة اللعب النظيف.

وفاز تياجو سيلفا بجائزة علي بابا أحد رعاة البطولة.

وإليكم الترتيب النهائي للبطولة:

الأول: تشيلسي الإنجليزي

الثاني: بالميراس البرازيلي

الثالث: الأهلي المصري

الرابع: الهلال السعودي

الخامس: مونتيري المكسيكي

السادس: الجزيرة الإماراتي

السابع: بيراي التاهيتي

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