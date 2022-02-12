سيطرة برازيلية على جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية 2021
السبت، 12 فبراير 2022 - 22:06
كتب : FilGoal
سيطر البرازيلون على جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية 2021.
وحصد تشيلسي الإنجليزي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بعدما على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.
وفاز الأهلي بالمركز الثالث بعد التفوق على الهلال السعودي بنتيجة 4-0.
وإليكم جوائز الأفضل في نسخة 2021:
البرازيلي دانيلو لاعب وسط بالميراس – الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة
البرازيلي دودو مهاجم بالميراس - الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة
البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي - الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة
وحصد سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي جائزة اللعب النظيف.
وفاز تياجو سيلفا بجائزة علي بابا أحد رعاة البطولة.
وإليكم الترتيب النهائي للبطولة:
الأول: تشيلسي الإنجليزي
الثاني: بالميراس البرازيلي
الثالث: الأهلي المصري
الرابع: الهلال السعودي
الخامس: مونتيري المكسيكي
السادس: الجزيرة الإماراتي
السابع: بيراي التاهيتي
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