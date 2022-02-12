أنشيلوتي بعد التعادل: كنت سأشعر بالقلق إن كنا لا نصنع الفرص

السبت، 12 فبراير 2022 - 22:04

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إحباطه من تعادل فريقه مع فياريال دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "افتقرنا إلى الحظ. كان من الممكن أن نسجل لو حالفنا التوفيق أكثر".

وأضاف "كان لدينا ثلاثة انفرادات بحارس المرمى، وارتطمت تسديدتان بالعارضة. كنت سأشعر بالقلق إن كان الفريق لا يخلق الفرص، ولكننا بحاجة لمزيد من الفاعلية".

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وأوضح "كنت قلقا في الشوط الأول بسبب قلة تركيز الفريق وقلة حماسه وانعدام شراسته. في الشوط الثاني استحوذنا أكثر على الكرة ولعبنا أكثر بأسلوبنا".

وتابع أنشيلوتي "ما افتقرنا إليه في الشوط الأول كان واضحا، فلم نملك أي شراسة في المواجهات الفردية وحظي فياريال بسيطرة أكبر في الشوط الأول. كان الشوط الثاني مختلفاً تماماً، حيث لعب الفريق بشراسة بدون الكرة وهذا كان مفتاح سيطرتنا".

وعن عودة جاريث بيل قال المدرب: "عانى بيل من إصابة خطيرة في سبتمبر عندما كان يلعب، وعانى بعد ذلك من أجل التعافي. كان من الصعب عليه استعادة لياقته وتجنب المزيد من المشاكل. المهم هو أنه حصل اليوم على الفرصة. لقد أظهر بيل أنه معنا وأنه ملتزم".

وواصل "علينا الانتظار ومشاهدة ما سيجري في الأيام المقبلة. آمل ان نتمكن من استعادة الجميع. حصل بيل على الفرص واستغلها. لقد لعب جيدا واستحق التسجيل حيث نفذ ما طلبته منه".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، فيما يحتل فياريال المركز الخامس بـ36 نقطة.

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