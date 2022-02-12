فرصة ميلان لتصدر الدوري الإيطالي.. إنتر ونابولي يتعادلان 1-1

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة نابولي وإنتر ميلان في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب دييجو مارادونا.

تعادل رفع رصيد إنتر إلى 54 وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال فاز ميلان على سامبدوريا غدا.

ولم يعرف إنتر الفوز في آخر 4 جولات سوى مرة وحيدة متكبدا هزيمة ضد ميلان وتعادلين.

بينما ارتفع رصيد نابولي إلى 53 نقطة في المركز الثاني.

للمباراة الثالثة على التوالي يلتقي إنتر ونابولي على ملعب الأخير وتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 في جميع المسابقات.

وأصبح إدين دجيكو ثاني أكثر لاعب يسجل في شباك نابولي منذ موسم 2015-16 برصيد 5 أهداف بعد تشيرو إيموبيلي (6 أهداف).

كما أصبح هدف لورينزو إنسيني في شباك إنتر الأول الذي يستقبله خارج القواعد منذ هدف ميلان في نوفمبر الماضي، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه في 440 دقيقة خارج قواعده.

التشكيل

يبدأ كاليدو كوليبالي أساسيا مع نابولي عقب عودته من التتويج مع منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021، وقاد النيجيري فيكتور أوسيمين هجوم البارتينوبي.

فيما عوض فيديريكو ديماركو غياب أليساندرو باستوني بسبب الإصابة، وبدأ لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو في هجوم النيراتزوري.

وصف المباراة

في الدقيقة السابعة احتسب الحكم دانييلي دوفيري ركلة جزاء لنابولي عقب العودة لتقنية الفيديو.

ركلة انبرى لها لورينزو إنسيني وسددها بنجاح على يسار سمير هاندانوفيتش معلنا تقدم البارتينوبي.

وفي الدقيقة 12 تصدى القائم الأيسر لتسديدة بيوتر زيلينسكي.

وكاد إنسيني أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة مقصية رائعة لكنه كرته علت العارضة في الدقيقة 28.

بدأ إنتر الشوط الثاني بكل قوة، وفي الدقيقة الثانية أرسل لاوتارو مارتينيز عرضية قابلها إدين دجيكو برأسية ارتدت من الدفاع وسددها بقوة لتسكن الشباك معلنا التعادل.

ومنع سمير هاندانوفيتش هدفا ثانيا لنابولي من إيلف إلماس وتصدى للكرة لتخرج لركنية في الدقيقة 69.

الدقائق التالية مرت دون خطورة على المرمى لتنتهي المباراة بتعادل.