الأهلي يتسلم ميداليات المركز الثالث في كأس العالم للأندية

تسلم الأهلي الميداليات البرونزية بعدما حصل المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوجه الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد، الذي شهد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، للمشاركة في مراسم التتويج وتسلم الميداليات البرونزية.

وذلك بعدما خاض مباراة الهلال السعودي في ملعب آل نهيان.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور التمهيدي.

قبل أن يخسر أمام بالميراس البرازيلي بثنائية دون رد، ويلتقي الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجح تشيلسي الإنجليزي في الفوز بكأس العالم للأندية، بعد الانتصار على بالميراس البرازيلي ثنائية مقابل هدف.

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