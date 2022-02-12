مصطفى محمد يسجل في الدقائق الأخيرة ويهدي جالاتا سراي التعادل

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تعادل جالاتا سراي التركي مع ضيفه قيصري سبور بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري التركي.

شهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، حتى أتى في الدقيقة 59 على حساب بافيتيمبي جوميز.

وعاد مصطفى محمد لتوه من كأس أمم إفريقيا التي احتل وصافتها مع منتخب مصر، عقب خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

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تقدم قيصري سبور في الدقيقة 69 بهدف ميجيل كاردوزو، بعد تمريرة حاسمة من ليونيل كارول.

وفي الدقيقة 85 نجح مصطفى محمد في إدراك التعادل، بهدف من صناعة كريم أكتوركوجلو.

التعادل رفع رصيد جالاتا سراي إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما يحتل قيصري سبور المركز العاشر بـ35 نقطة.

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري التركي
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