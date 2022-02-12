مصطفى فتحي يسجل هدفين.. التعاون يضرب الرائد بثلاثية

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

تغلب التعاون على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع العشرين للدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".

شارك اللاعب المصري مصطفى فتحي في المباراة منذ بدايتها إلى نهايتها، ونجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 67 و84.

وفاز التعاون رغم إهدار المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا لركلة جزاء في الدقيقة 23.

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الهدف الأول أتى في الدقيقة 67 بتوقيع مصطفى فتحي الذي تلقى الكرة واجتاز الدفاع وأفلت من محاولة عرقلة خلفية وسدد، فيما حاول الحارس التصدي ولكنها سكنت الشباك رغم اصطدامها بيده.

وفي الدقيقة 72 نجح تاوامبا في تسجيل الهدف الثاني.

وأخيرا سجل مصطفى فتحي هدفه الثاني، وثالث أهداف التعاون في الدقيقة 84 بعد متابعة لتسديدة تاوامبا التي تصدى لها الحارس.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز الثامن.

مصطفى فتحي التعاون الرائد الدوري السعودي
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