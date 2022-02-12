مؤتمر مدرب الهلال: لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب.. والاستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

ليوناردو جارديم مدرب الهلال

أوضح ليوناردو جارديم المدير الفني لـ الهلال السعودي أن فريقه لم يحترم الأهلي بالشكل المطلوب.

وخسر الهلال من الأهلي برباعية دون رد في مباراة المركز الثالث.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي: "الفريق لم يتصرف بشكل صحيح، ومنافسنا ممتاز ويشارك للمرة السابعة".

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وأضاف "نعم لم نحترم الأهلي بالشكل المطلوب".

وأكمل "لا اعتقد أن التغيير في التشكيل آثر علينا، خاصة أن المشاركين كانوا مميزين".

وتابع "في مباراة الأهلي ضد مونتيري رأيت مدى جودة الأهلي، لكنهم عانوا من التحولات كثيرا ضد بالميراس".

وواصل "أمام بالميراس الفريق تراجع ولعب على المرتدات وهو ما جعل الأمر صعبا وهو ما شرحته للاعبي فريقي، قلت من قبل أن فريقي يحب الاستحواذ لكن عندما نفقد الكرة نعاني وهذا ما أردنا فعله".

وأتم "لكن اليوم بالطريقة التي بدأنا بها المباراة، وعندما لا تلعب في الملعب بالأداء الصحيح وعندما لا يكون تفكيرك في المكان الصحيح وعندما تلعب بـ 9 لاعبين فهنا لا تصلح أي خطة، لا شيء يعمل".

وأتم "على الجميع أن يحترم شعار الهلال ولعبنا اليوم باستهتار كلفنا الخسارة الثقيلة".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

ليوناردو جارديم الأهلي الهلال
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