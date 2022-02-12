بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق

تلقى بايرن ميونيخ هزيمة صادمة على يد بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الألماني.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 لصالح البافاري بعد تمريرة حاسمة من كينجسلي كومان.

وأتى التعادل سريعا في الدقيقة 14 بتوقيع كريستوفر أنتوي أدجي بعد تمريرة جيريت هولتمان.

وفي الدقيقة 38 تقدم بوخوم بهدف يورجن لوكاديا في أسفل يسار المرمى، وذلك من ركلة جزاء.

ساءت الأمور أكثر للضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 40 من كريستيان جامبوا، ثم الرابع في الدقيقة 44 بتوقيع جيريت هولتمان.

أجرى يورجن ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ تبديله الأول بين الشوطين بنزول كورنتان توليسو بدلا من دايو أوباميكانو، فيما أتي إريك تشوبو موتينج في الدقيقة 64 على حساب توماس مولر.

وفي الدقيقة 75 نجح روبرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق، فيما أتى مارسيل سابيتزر على حساب كينجسلي كومان عقب الهدف مباشرة.

الخسارة الصادمة لم تبعد بايرن ميونيخ عن الصدارة برصيد 52 نقطة، ولكنها أتاحت أمام بوروسيا دورتموند فرصة تقليص الفارق إلى 6 نقاط، حيث يحتل المركز الثاني بـ43 نقطة ويلعب غدا في ضيافة يونيون برلين.

أما بوخوم فقد رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

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