كأس العالم للأندية - الأهلي يكشف سبب عدم تسلم الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال

السبت، 12 فبراير 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بالفوز على الهلال في كأس العالم للأندية

توجهت بعثة الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات مباشرة لحضور مراسم التكريم والحصول على الميدالية البرونزية لـ كأس العالم للأندية 2021.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث على ملعب آل نهيان.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد أخطرت الأهلي صباح اليوم السبت أن الفريق المتوج بالبرونزية عليه التوجه إلى ملعب مباراة النهائي، لحضور اللقاء الختامي في البطولة والتتويج بعدها بالميدالية البرونزية.

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ويشهد ملعب محمد بن زايد مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومراسم التتويج بالميداليات في البطولة.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

الأهلي كأس العالم للأندية
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