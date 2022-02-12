وليد سليمان يعلن اعتزاله بنهاية الموسم: اللحظة الأصعب في حياتي

أعلن وليد سليمان لاعب الأهلي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري رسميا.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم السبت: "الحمد لله الذي أعطاني أكثر ما تمنيت".

وواصل "هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادي في الكون وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".

وأضاف اللاعب الملقب بالحاوي "أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".

وأردف "واليوم بعد أن شارك زملائي في التتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".

وأكمل "شكرا إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين، شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائي الحاليين والسابقين".

وأتم وليد سليمان رسالته قائلا: "شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني وكان لي الدعم".

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الإفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لحصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.