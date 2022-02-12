كأس العالم للأندية - الشناوي: كان هدفنا التأهل إلى النهائي لكن حققنا البرونزية

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على أن هدف الفريق كان التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2021.

وحسم الأهلي المركز الثالث بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0.

وقال الشناوي عبر أبو ظبي الرياضية: "أي لاعب يشارك في الأهلي يكون على قدر المسئولية، ولا نفكر إلا في ‏المكسب فقط. هذه هي الروح المتواجدة في النادي، أي لاعب كبير أو صغير هذا هو نظام ‏النادي. هدفنا دائما أن تؤدي ما عليك ويبقى التوفيق من عند الله بعد ذلك".

وأضاف: "في المباراة الماضية أمام بالميراس في نصف النهائي قدمنا شوطا ثانيا جيدا نال ‏احترام الجميع، وكان هدفنا التأهل إلى النهائي واللعب على الميدالية الذهبية ولكن في النهاية ‏حققنا الميدالية البرونزية".‏

وواصل: "النادي الأهلي هو نادي القرن. واجهنا الهلال السعودي وهو فريق محترم ‏وفي النادي نحافظ على اسم الأهلي وتاريخه ونضع هذا الأمر أمام أعيننا".

وأكمل "عندما نواجه فريقا عربيا يكون اللقاء له طابع خاص. مباراة الهلال السعودي بالنسبة لنا كانت على المركز الثالث والتتويج بالبرونزية، وهو ما تحقق ‏بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير".

وأتم "قريبا سأعود للملاعب".

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وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.