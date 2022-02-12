كريم فؤاد: نتمنى العودة لكأس العالم للأندية الموسم المقبل وتخطي البرونزية

يتمنى كريم فؤاد لاعب الأهلي أن ينجح ناديه في الفوز بدوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي والتأهل لكأس العالم للأندية الموسم المقبل مجددا.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي اليوم السبت برباعية دون رد في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات ليحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال كريم فؤاد عقب المباراة: "الفريق كان على قدر المسئولية والتركيز في مباراة الهلال للخروج من البطولة بتحقيق إنجاز جديد".

وواصل "نتمنى العودة للمونديال مجددا بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا وتخطي البرونزية والفوز بالبطولة أو تحقيق الميدالية الفضية على أقل تقدير".

وحقق الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعد العام الماضي في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخه.