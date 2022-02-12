السولية: أتمنى العودة مجددا لـ كأس العالم للأندية العام القادم وتحقيق المركز الأول

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022 - عمرو السولية

يتمنى عمرو السولية لاعب الأهلي العودة من جديد إلى كأس العالم للأندية العام المقبل.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال السولية عبر موقع الأهلي الرسمي: "الأهم أن المكسب تحقق مع الأداء لإسعاد الجماهير، وهذا ما ظهر اليوم في مباراة الهلال، الفوز جاء بعد تركيز كبير من جميع اللاعبين أثناء المباراة".

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وأشار "الكل كان يأمل في الذهاب بعيدا في البطولة، ولكن الظروف التي حدثت جعلت الفريق ينافس على المركز الثالث، وهذا أمر جيد لإسعاد الجماهير".

وأكمل "المدير الفني عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين قبل المباراة، وطالب الجميع بضرورة تحقيق الفوز على الهلال للعودة إلى القاهرة مرفوعي الرأس وإسعاد الجماهير".

وأتم "جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد، أتمنى العودة مجددا للبطولة العام القادم وتحقيق المركز الأول".

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

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