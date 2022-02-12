تشكيل نهائي كأس العالم للأندية - بالميراس نفس الفريق و3 تغييرات لـ تشيلسي

أجرى تشيلسي 3 تغييرات على تشكيل الفريق الذي يواجه بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

ويبدأ السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى بدلا من الإسباني كيبا، ويعوض كالون هودسون أودوي وماسون ماونت كل من ماركوس ألونسو وحكيم زياش على الترتيب.

ويبدأ بالميراس بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء الأهلي، إذ يتواجد الثلاثي روني ودودو ورافائيل فيجيا في الخط الأمامي.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أنطونيو روديجير – تياجو سيلفا – أندريس كريستنسين

الوسط: سيزار أزبيليكويتا – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش – كالوم هودسون أودوي

الهجوم: ماسون ماونت – روميلو لوكاكو – كاي هافريتز

تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: ماركوس روشا – جوستافو جوميز – لوان – خوان بيكيريز

الوسط: جوستافو سكاربا – زي رافائيل – دانيلو

الهجوم: رافائيل فيجيا - روني - دودو

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.

تشيلسي خسر نهائي 2013 ضد كورينثيانز البرازيلي، وبالميراس يخوض النهائي لأول مرة في تاريخه.

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