كأس العالم للأندية - ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي والهلال

حصد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي في لقاء المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية 2021.

وفاز الأهلي برباعية دون رد على الهلال ليحسم الميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي والثالث في تاريخه.

وتألق ياسر إبراهيم وسجل هدفي الأهلي الأول والثاني في المباراة التي شهدت فوز الأحمر بالأربعة.

وسدد ياسر إبراهيم مرتين وكلاهما سكن شباك الهلال، دقة تمرير: 92% بـ 66 تمريرة صحيحة من أصل 72.

أرسل كرة طولية صحيحة واحدة من أصل 2، فاز بـ 4 التحامات هوائية من أصل 5.

تحصل على خطأ لصالحه ولم يرتكب أخطاء.

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ياسر إبراهيم عادل عماد متعب برصيد هدفين في ترتيب هدافي الأهلي بكأس العالم للأندية، وأصبح ثالث أفضل هداف للأهلي في البطولة بعد أبو تريكة (4) وفلافيو (3).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة للأهلي بكأس العالم للأندية منذ محمد أبو تريكة ضد كلوب أمريكا في 2006.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.