معلول: إصرارنا وعزيمتنا كانا أكبر من الهلال.. أظهرنا إننا رقم واحد في إفريقيا

قال علي معلول إن المواجهة ضد الهلال السعودي كانت صعبة لكن فريقه أظهر روح وعزيمة ساعداه على الفوز.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي اليوم السبت برباعية دون رد في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات ليحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وتحدث معلول عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "مقابلة كانت صعبة أمام فريق لعب جيدا ضد تشيلسي وقدم مردود ممتاز".

واستدرك "لكن الإصرار والعزيمة كانا أكبر لدينا وهذا سهل علينا المباراة، مقابلة كبيرة وظهر أن الأهلي هو النادي رقم واحد في إفريقيا".

وأكمل "التركيز لدينا كان مرتفع جدا كنا نعرف أهمية المواجهة والمنافس ولهذا استطعنا تسجيل الأهداف".

وعن موسى ماريجا الهلال قال: "لاعب كبير واستبدلت قميصي معه لأننا أصدقاء".