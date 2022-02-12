كأس العالم للأندية - لاعب الهلال: تأثرنا بالطرد وهدف الأهلي المبكر

أوضح سعود عبد الحميد لاعب الهلال السعودي أن الفريق تأثر بهدف الأهلي المبكر والبطاقة الحمراء.

وتفوق الأهلي على الهلال بنتيجة 4-0 في مباراة المركز الثالث لكأس العالم للأندية وحسم البرونزية.

وقال سعود عبد الحميد عبر أبو ظبي عقب نهاية اللقاء: "قدر الله ما شاء فعل، تأثرنا بالطرد وهدف الأهلي المبكر كذلك"

وأضاف "إن شاء الله نعوض في المباريات المقبلة".

وأكمل "تعرضنا لطرد لاعبين في الشوط الأول، ودافعنا في الشوط الثاني ومبروك للأهلي".

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وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.