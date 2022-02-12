موسيماني: برونزية المونديال الحالية أفضل من العام الماضي بالنسبة لي

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن ظفر ناديه ببرونزية كأس العالم للأندية 2021 أفضل من تلك التي حققها العام الماضي.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي اليوم السبت برباعية دون رد في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات ليحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وتحدث موسيماني عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "موسيماني: "البرونزية تعني الكثير لنا، لم نتحسن بالنظر لمركزنا العام الماضي ولكنني سعيد والجمهور سعيد لقد عملنا بجد".

وواصل "كانت مباراة صعبة للمنافس لطرد لاعبيه ولكن قبل طردهم كنا أقوياء وسجلنا أهدافا وهم مكتملين".

وعن أبرز إيجابيات البطولة خلال الموسم الجاري قال: "اللعب ضد كل الظروف وفقدان العديد من اللاعبين للغيابات والإصابات مثل إصابة محمد الشناوي وبيرسي تاو وأكرم توفيق لكننا أظهرنا روحا كبيرة".

وأتم موسيماني تصريحاته قائلا: "بالنسبة لي ميدالية العام الجاري أفضل من الموسم الماضي".

وحقق الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي وأصبح موسيماني هو أول مدرب يقود الأهلي لتحقيق ذلك الإنجاز.

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