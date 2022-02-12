ياسر إبراهيم لجماهير الأهلي: كنا نتمنى تحقيق الأفضل لأجلكم.. سنقاتل لنعود للمونديال

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:19

كتب : رامي جمال

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية

وجه ياسر إبراهيم مدافع الأهلي رسالة على جماهير فريقه عقب الفوز على الهلال السعودي واقتناص برونزية كأس العالم للأندية 2021.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي اليوم السبت برباعية دون رد في ملعب آل نهيان في أبو ظبي في الإمارات ليحقق البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال ياسر إبراهيم عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة: "أبارك لجمهور الأهلي العظيم وأقول لهم كنا نتمنى تقديم أفضل من ذلك".

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وواصل "ولكننا سنلعب ونقاتل للفوز بدوري أبطال إفريقيا لثالث مرة والمشاركة في المونديال مرة أخرى وأقول حظ أوفر للهلال الفريق الكبير".

وعن سر الفوز على الهلال قال: "احترمنا الهلال ولذلك كنا الأفضل ولعبنا كرة جيدة وهذه كرة الأهلي المعروفة وأهدرنا أهدافا أكثر والمزيد من النجاح قادم".

وأتم اللاعب الذي سجل هدفين في المباراة حديثه قائلا: "كنا نتمنى اللعب في النهائي ولكننا سنقاتل لنعود".

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