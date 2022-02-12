انتهت الدوري الإسباني - فياريال (0)-(0) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال وريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 92: العارضة تمنع هدفا قاتلا لريال مدريد ومن ثم متابعة وتشتيت على الخط من مدافع فياريال

ق 58: الحارس يمنع فينيسوس من التسجيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 17 أوووه القائم الأيمن ينقذ ريال مدريد. عرضية أرضية إلى أرناوت دانجوما على حدود الست ياردات والذي سدد وتصدى لها ألابا ليسدد مجددا في القائم الأيمن.

بداية المباراة