الأهلي يسجل ثلاثية لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية

السبت، 12 فبراير 2022 - 15:47

كتب : نادر عيد

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية

شوط أول رائع قدمه الأهلي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية شهد 3 أهداف حمراء في شباك بطل آسيا.

وهي أول مرة يسجل فيها الأهلي 3 مرات في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

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ويشارك الأهلي في البطولة للمرة السابعة.

في مبارياته الـ17 السابقة لم يسجل ثلاثية مطلقا.

هز الشباك مرتين في 4 مباريات.

وبإمكان الأهلي مضاعفة النتيجة في ظل استكمال الهلال للمباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.

الأهلي كأس العالم للأندية الهلال
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