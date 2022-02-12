الأهلي يسجل ثلاثية لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية

شوط أول رائع قدمه الأهلي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية شهد 3 أهداف حمراء في شباك بطل آسيا.

وهي أول مرة يسجل فيها الأهلي 3 مرات في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

طالع المباراة من هنا

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة السابعة.

video:1 المدافع الهداف!

ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

video:2 الأهلي يتقدم..

ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

في مبارياته الـ17 السابقة لم يسجل ثلاثية مطلقا.

هز الشباك مرتين في 4 مباريات.

وبإمكان الأهلي مضاعفة النتيجة في ظل استكمال الهلال للمباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.