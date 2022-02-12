الأهلي يسجل ثلاثية لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية
السبت، 12 فبراير 2022 - 15:47
كتب : نادر عيد
شوط أول رائع قدمه الأهلي أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية شهد 3 أهداف حمراء في شباك بطل آسيا.
وهي أول مرة يسجل فيها الأهلي 3 مرات في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.
ويشارك الأهلي في البطولة للمرة السابعة.
video:1 المدافع الهداف!
ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc
المدافع الهداف!
video:2 الأهلي يتقدم..
ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0
الأهلي يتقدم..
في مبارياته الـ17 السابقة لم يسجل ثلاثية مطلقا.
هز الشباك مرتين في 4 مباريات.
وبإمكان الأهلي مضاعفة النتيجة في ظل استكمال الهلال للمباراة بتسعة لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو.