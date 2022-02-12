تشكيل ريال مدريد - عودة بيل.. ومودريتش على مقاعد البدلاء

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة فياريال بعد قليل.

ويلتقي ريال مدريد مع فياريال على ملعب لا سيراميكا في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة جاريث بيل مرة أخرى للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، كما شهد إشراك فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس:تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - مارسيلو

الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي

الهجوم: جاريث بيل - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

بينما جاءت مقاعد البدلاء كالآتي: أندري لونين - فويدياس - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - إدين هازارد - لوكا مودريتش - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - إدوارد كامافينجا.