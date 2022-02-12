ياسر إبراهيم أول من يسجل ثنائية لـ الأهلي في المونديال منذ 16 عاما

لم تسلم شباك الهلال السعودي من رأس ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وليس مرة واحدة بل إثنتين.

لاعب القلعة الحمراء افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثامنة أمام بطل آسيا، في اللقاء الجاري حاليا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ثم زار شباك الهلال مجددا بالطريقة ذاتها في الدقيقة 17.

طالع المباراة من هنا

video:1 المدافع الهداف!

ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

video:2 الأهلي يتقدم..

ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وبات ياسر أول من يسجل ثنائية للأهلي في المونديال منذ 16 عاما.

منذ ثنائية محمد أبو تريكة في شباك كلوب أمريكا عام 2006، والتي منحت الأهلي الميدالية البرونزية آنذاك.