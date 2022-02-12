ياسر إبراهيم أول من يسجل ثنائية لـ الأهلي في المونديال منذ 16 عاما

السبت، 12 فبراير 2022 - 15:30

كتب : نادر عيد

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية

لم تسلم شباك الهلال السعودي من رأس ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وليس مرة واحدة بل إثنتين.

لاعب القلعة الحمراء افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثامنة أمام بطل آسيا، في اللقاء الجاري حاليا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ثم زار شباك الهلال مجددا بالطريقة ذاتها في الدقيقة 17.

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وبات ياسر أول من يسجل ثنائية للأهلي في المونديال منذ 16 عاما.

منذ ثنائية محمد أبو تريكة في شباك كلوب أمريكا عام 2006، والتي منحت الأهلي الميدالية البرونزية آنذاك.

الأهلي الهلال السعودي ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية
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