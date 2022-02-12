ياسر إبراهيم أول من يسجل ثنائية لـ الأهلي في المونديال منذ 16 عاما
السبت، 12 فبراير 2022 - 15:30
كتب : نادر عيد
لم تسلم شباك الهلال السعودي من رأس ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وليس مرة واحدة بل إثنتين.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
لاعب القلعة الحمراء افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الثامنة أمام بطل آسيا، في اللقاء الجاري حاليا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
ثم زار شباك الهلال مجددا بالطريقة ذاتها في الدقيقة 17.
video:1 المدافع الهداف!
ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc
المدافع الهداف!
video:2 الأهلي يتقدم..
ياسر إبراهيم يسجل بضربة رأسية#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/VS6kL2m3d0
الأهلي يتقدم..
وبات ياسر أول من يسجل ثنائية للأهلي في المونديال منذ 16 عاما.
منذ ثنائية محمد أبو تريكة في شباك كلوب أمريكا عام 2006، والتي منحت الأهلي الميدالية البرونزية آنذاك.