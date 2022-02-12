أبو جبل: أتمنى اللعب في الدوري السعودي

شدد محمد أبو جبل حارس مصر والزمالك على إعجابه بالدوري السعودي، مشيرا إلى أنه يتمنى يوما أن يلعب في المملكة.

محمد أبو جبل النادي : الزمالك

وقال أبو جبل في حواره مع صحيفة الرياضية السعودية:"أنا من أكبر مشجعي الدوري السعودي ومتابع جيد له، أحب طريقتهم وتفكيرهم، وأتمنى الاحتراف هناك".

وأضاف "عقدي مع الزمالك ينتهي بعد 6 أشهر، وأنا مستعد لخوض أي تجربة احتراف خارج مصر. أي لاعب كرة قدم يتمنى أن يخوض تجربة جديدة في مكان مختلف، وأنا أتمنى خوض تجربة الاحتراف حاليًا في أي دوري أوروبي أو عربي".

وعن تألقه في كأس إفريقيا 2021 مع الفراعنة، أوضح "البطولة عوضتني كل خير عما مضى، أشعر أن الله نصرني وكان بجانبي لأمثل وطني بأفضل شكل".

واستمر "قصة منتخب مصر في الكاميرون أشبه بقصة الطفل المغربي ريان، حيث اجتمعت الشعوب على دعمنا والدعاء لنا مثل ما اجتمعت للدعاء لريان الذي تابعنا قصته في المعسكر. الحزن غمرنا عند وفاته، ونتمنى أن نبقى نحن العرب دائمًا مجتمعين وعلى قلب رجل واحد".

وواصل "عصام الحضري من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم بحياتي، كان يرفض أن نقول له كابتن ويطلب أن نناديه “يا حضري”. لم أر في حياتي مثله، شعرت أنه هو من يلعب وليس نحن".

وقدم أبو جبل أداء طيبا مع مصر في البطولة القارية التي خسرها في النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويستعد أبو جبل للمشاركة مع الزمالك ضد بترو أتليتيكو الأنجولي اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.