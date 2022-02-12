في أول مباراة بعد انضمامه.. تريزيجيه أساسي مع اسطنبول باشاك شهير

سيبدأ محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع ناديه اسطنبول باشاك شهير ضد غازي عنتاب اليوم السبت في الجولة 25 من الدوري التركي.

وهي أول مباراة لباشاك شهير بعد انضمام تريزيجيه معارا إليه من نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ويحتل باشاك شهير المركز الخامس في ترتيب الدوري مبتعدا بـ20 نقطة عن المتصدر ترابزون سبور.

وانتقل تريزيجيه للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك تريزيجيه لمدة 10 دقائق فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقرر فيلا إعارة الجناح المصري ليشارك في المباريات.

ولعب تريزيجيه مع مصر في كأس إفريقيا 2021 التي احتل وصافتها أمام السنغال.