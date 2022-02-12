سلة - بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس.. الاتحاد المصري يوقف مسؤول حسابات التواصل

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم السبت إيقاف مسؤول حسابات التواصل الاجتماعي على خلفية منشور أمس الجمعة المتعلق بلقاء الزمالك وسان بابلو بورجوس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي تحويل مسؤول حسابات التواصل الاجتماعي للتحقيق.

وشدد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد على دعمه الكامل للزمالك، مشيرا إلى أن الأخير يمثل مصر وإفريقيا في البطولة، وذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي.

وأضاف "مؤازرة الأندية المصرية في المشاركات الخارجية واجب وطني، غير معقول أن يساند أحد منافسا أجنبيا ضد فريق يمثل مصر".

ونشر حساب الاتحاد نتيجة الشوط الأول بعد انتهائه معلقا "أداء رائع من بورجوس".

وخسر الزمالك المباراة بنتيجة 78-61.

وسيواجه ليكلاند ماجيك الأمريكي يوم الأحد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

بينما يلعب بورجوس، حامل اللقب، ضد فلامنجو البرازيلي يوم الأحد في النهائي.