تشكيل الهلال - تبديلان في الدفاع وكارييو أساسي وإيجالو بديل ضد الأهلي

السبت، 12 فبراير 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

موسى ماريجا - الهلال ضد النصر

أعلن الهلال السعودي تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم السبت في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد العويس

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الدفاع: ياسر الشهراني - يانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد

وسط الملعب: سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كوييار - ماتيوس بيريرا - أندري كارييو

الهجوم: موسى ماريجا

ويبدأ كارييو على حساب أوديون إيجالو الذي شارك أساسيا في نصف النهائي ضد تشيلسي، بينما سيقود موسى ماريجا الهجوم.

وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.

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