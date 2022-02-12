تشكيل الهلال - تبديلان في الدفاع وكارييو أساسي وإيجالو بديل ضد الأهلي

أعلن الهلال السعودي تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم السبت في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: ياسر الشهراني - يانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد

وسط الملعب: سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كوييار - ماتيوس بيريرا - أندري كارييو

الهجوم: موسى ماريجا

ويبدأ كارييو على حساب أوديون إيجالو الذي شارك أساسيا في نصف النهائي ضد تشيلسي، بينما سيقود موسى ماريجا الهجوم.

وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.