تشكيل الهلال - تبديلان في الدفاع وكارييو أساسي وإيجالو بديل ضد الأهلي
السبت، 12 فبراير 2022 - 13:45
كتب : FilGoal
أعلن الهلال السعودي تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم السبت في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: محمد العويس
الدفاع: ياسر الشهراني - يانج هيون سو - متعب المفرج - سعود عبد الحميد
وسط الملعب: سالم الدوسري - محمد كنو - جوستافو كوييار - ماتيوس بيريرا - أندري كارييو
الهجوم: موسى ماريجا
ويبدأ كارييو على حساب أوديون إيجالو الذي شارك أساسيا في نصف النهائي ضد تشيلسي، بينما سيقود موسى ماريجا الهجوم.
وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.