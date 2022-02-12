تشكيل الأهلي - شريف يقود الهجوم وعبد المنعم ضمن رباعي دفاعي ضد الهلال

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الهلال السعودي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد

وبذلك يعود موسيماني إلى طريقة 4-3-3 ويشارك محمد عبد المنعم على حساب رامي ربيعة.

بينما يقود محمد شريف الهجوم ويلعب طاهر محمد على الجناح بدلا من حسين الشحات، ويعوض عبد القادر غياب محمد مجدي "أفشة" الموقوف.

وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.