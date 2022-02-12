تشكيل الأهلي - شريف يقود الهجوم وعبد المنعم ضمن رباعي دفاعي ضد الهلال

السبت، 12 فبراير 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الهلال السعودي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

أخبار متعلقة
قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا

الحارس: علي لطفي

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد

وبذلك يعود موسيماني إلى طريقة 4-3-3 ويشارك محمد عبد المنعم على حساب رامي ربيعة.

بينما يقود محمد شريف الهجوم ويلعب طاهر محمد على الجناح بدلا من حسين الشحات، ويعوض عبد القادر غياب محمد مجدي "أفشة" الموقوف.

وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.

كأس العالم للأندية الأهلي الهلال
نرشح لكم
تشكيل الهلال - تبديلان في الدفاع وكارييو أساسي وإيجالو بديل ضد الأهلي قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية الأهلي يوفر تذاكر مجانية لمباراة الهلال في كأس العالم مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 - فرصة ميدالية جديدة لـ الأهلي.. وبداية المشوار الإفريقي لـ الزمالك
أخر الأخبار
سلة - بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس.. الاتحاد المصري يوقف مسؤول حسابات التواصل 5 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شريف يقود الهجوم وعبد المنعم ضمن رباعي دفاعي ضد الهلال 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل الهلال - تبديلان في الدفاع وكارييو أساسي وإيجالو بديل ضد الأهلي 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - رونالدو يعود أساسيا مع مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
لماذا يتفاءل المصريون بـ بترو أتليتكو رغم أنه لم يخسر في أرض الكنانة ساعة | تقرير في الجول
نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا 2 ساعة | منتخب مصر
منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة