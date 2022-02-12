قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية

دائما ما يكون للمباريات التي تجمع بين الفرق العربية مذاقا خاصا، وفي مواجهة عربية جديدة يلتقي الأهلي اليوم السبت مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

8 مباريات جمعت بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية من قبل خلال النسخ الماضية كانت من ضمنهم 7 مباريات بين عرب آسيا وإفريقيا ومباراة واحدة آسيوية بالكامل.

خلال المواجهات السبع التي تواجه بها الأندية العربية الآسيوية والإفريقية كانت الغلبة لفرق آسيا التي حققت الفوز في خمس مناسبات مقابل فوزين لفرق إفريقيا.

المواجهة الأولى كانت بين النصر السعودي والرجاء المغربي عام 2000 وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة الثانية كانت بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وحقق النادي السعودي الفوز مرة أخرى بهد دون مقابل.

واستمر التفوق الآسيوي عندما واجه السد القطري فريق الترجي التونسي في 2011، ليحقق الأخير الفوز بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الرابعة حقق أيضا العين الإماراتي الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في 2018.

الفوز الأخير لعرب آسيا كان في 2019 عندما حقق الهلال السعودي الفوز على الترجي بهدف دون مقابل.

الفوز الأول لعرب إفريقيا تحقق أيضا في نسخة 2019 عندما حقق الترجي الفوز على السد بستة أهداف مقابل هدفين.

بينما كان الفوز الثاني في النسخة الماضية عندما حقق الأهلي المصري الفوز على الدحيل القطري بهدف دون مقابل.

والمواجهة العربية الأخيرة كانت في بداية النسخة الحالية بين فريقين من عرب آسيا للمرة الأولى، عندما حقق الهلال السعودي الفوز على الجزيرة الإماراتي بتسة أهداف مقابل هدف.

واليوم ستكون المواجهة الثامنة بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية في مباراة مهمة لإثبات صاحب الزعامة العربية بين الأهلي والهلال والتي إما تأكيد التفوق الآسيوي أم استمرار الصحوة الإفريقية في النسختين الأخيرتين.