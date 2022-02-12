قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية

السبت، 12 فبراير 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

الأهلي والدحيل - كأس العالم للاندية

دائما ما يكون للمباريات التي تجمع بين الفرق العربية مذاقا خاصا، وفي مواجهة عربية جديدة يلتقي الأهلي اليوم السبت مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

8 مباريات جمعت بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية من قبل خلال النسخ الماضية كانت من ضمنهم 7 مباريات بين عرب آسيا وإفريقيا ومباراة واحدة آسيوية بالكامل.

خلال المواجهات السبع التي تواجه بها الأندية العربية الآسيوية والإفريقية كانت الغلبة لفرق آسيا التي حققت الفوز في خمس مناسبات مقابل فوزين لفرق إفريقيا.

أخبار متعلقة
نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا الأهلي يوفر تذاكر مجانية لمباراة الهلال في كأس العالم منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز

المواجهة الأولى كانت بين النصر السعودي والرجاء المغربي عام 2000 وانتهت المباراة بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

المباراة الثانية كانت بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وحقق النادي السعودي الفوز مرة أخرى بهد دون مقابل.

واستمر التفوق الآسيوي عندما واجه السد القطري فريق الترجي التونسي في 2011، ليحقق الأخير الفوز بهدفين مقابل هدف.

وفي المباراة الرابعة حقق أيضا العين الإماراتي الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في 2018.

الفوز الأخير لعرب آسيا كان في 2019 عندما حقق الهلال السعودي الفوز على الترجي بهدف دون مقابل.

الفوز الأول لعرب إفريقيا تحقق أيضا في نسخة 2019 عندما حقق الترجي الفوز على السد بستة أهداف مقابل هدفين.

بينما كان الفوز الثاني في النسخة الماضية عندما حقق الأهلي المصري الفوز على الدحيل القطري بهدف دون مقابل.

والمواجهة العربية الأخيرة كانت في بداية النسخة الحالية بين فريقين من عرب آسيا للمرة الأولى، عندما حقق الهلال السعودي الفوز على الجزيرة الإماراتي بتسة أهداف مقابل هدف.

واليوم ستكون المواجهة الثامنة بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية في مباراة مهمة لإثبات صاحب الزعامة العربية بين الأهلي والهلال والتي إما تأكيد التفوق الآسيوي أم استمرار الصحوة الإفريقية في النسختين الأخيرتين.

كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الأهلي يوفر تذاكر مجانية لمباراة الهلال في كأس العالم مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 - فرصة ميدالية جديدة لـ الأهلي.. وبداية المشوار الإفريقي لـ الزمالك الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط "غير عادلة" في مونديال الأندية جيلبرتو لـ في الجول: الزمالك أحد أكبر أندية إفريقيا.. وهذه توقعاتي لمباراة الأهلي والهلال
أخر الأخبار
قبل لقاء الأهلي والهلال.. ماذا حدث في 8 مواجهات عربية بـ كأس العالم للأندية 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
لماذا يتفاءل المصريون بـ بترو أتليتكو رغم أنه لم يخسر في أرض الكنانة 26 دقيقة | تقرير في الجول
نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا 42 دقيقة | منتخب مصر
منافس الأهلي - مدرب الهلال: الحكم حرمنا من التعادل.. وفخور بأداء الفريق أمام صنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يوفر تذاكر مجانية لمباراة الهلال في كأس العالم ساعة | كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 - فرصة ميدالية جديدة لـ الأهلي.. وبداية المشوار الإفريقي لـ الزمالك 2 ساعة | كأس العالم للأندية
مرتضى بعد فوزه بانتخابات الزمالك: هذه جمعية عمومية أسطورية.. وسأحضر لقاء بترو أتليتكو 2 ساعة | مصر
لأربع سنوات قادمة.. مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك 8 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 4 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة