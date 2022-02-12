نهاية رحلة الـ14 عاما.. عبد الله السعيد يعتزل دوليا

أعلن عبد الله السعيد نجم بيراميدز اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب مصر بعد مشاركته مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2021.

وكتب نجم الإسماعيلي والأهلي السابق عبر تويتر "كنت أتمنى أن نعود لمصر بكأس إفريقيا ليفرح الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف "الحمد لله تشرفت بارتداء قميص مصر وتمثيل بلدي لسنوات طويلة في كل المراحل السنية. أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذين تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل".

واستمر صانع الألعاب البالغ عمره 36 عاما "اليوم أعلن اعتزالي اللعب دوليا مع منتخب مصر بعد كل هذه السنوات التي تشرفت فيها بارتداء قميص الفريق. قرار اتخذته قبل كأس إفريقيا التي تمنيت الفوز بها لتكون أفضل ختام لمشواري الدولي، لكن الحمد لله على كل حال".

وأتم لاعب كوبس الفنلندي والأهلي السعودي السابق "وفي النهاية كل التوفيق لأشقائي اللاعبين والجهاز الفني، الفترة المقبلة هامة وبإذن الله نتأهل لكأس العالم".

١- فى البداية كنت اتمنى ان نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل. — Abdalla El Said (@elsaid) February 12, 2022

وبذلك أسدل السعيد الستار على مسيرته الدولية التي امتدت لـ14 عاما مع الفريق الأول للفراعنة.

لاعب منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2005 شارك لأول مرة مع الفريق الوطني الكبير في 2008 ضد مالاوي في تصفيات كأس العالم تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

لعب لمنتخب مصر تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي قبل أن يصبح عنصرا لا غنى عنه في كتيبة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وشارك السعيد مع منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري المكسيكي وحسام البدري، وكان بديلا مع البرتغالي كارلوس كيروش في كأس إفريقيا الأخيرة.

55 مباراة دولية هي حصيلة السعيد مع الفراعنة، سجل 6 أهداف أبرزها ضد الكونغو وغانا في تصفيات كأس العالم 2018.

شارك أساسيا في مونديال 2018، ودافع عن ألوان مصر في 3 نسخ من كأس إفريقيا، احتل وصافة القارة مرتين، في 2017 و2021.

ويعد السعيد خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري المصري برصيد 118 هدفا.