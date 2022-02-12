الأهلي يوفر تذاكر مجانية لمباراة الهلال في كأس العالم

السبت، 12 فبراير 2022 - 10:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022

أوضح الأهلي عبر موقعه أن بعثته في الإمارات وفرت تذاكر مجانية للمشجعين لحضور لقاء الهلال السعودي اليوم السبت في كأس العالم للأندية.

وذكر الأهلي أن البعثة أعطت التذاكر لكبار مشجعي الأهلي في الإمارات ليوزعوها على أعضاء الجالية المصرية.

ويلعب الأهلي ضد بطل آسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال.

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وسمحت اللجنة المنظمة للبطولة بحضور الجمهور بسعة الملعب كاملة والبالغة 12 ألف مقعد.

وينطلق اللقاء الساعة 3 عصرا وتنقله قناة SSC 7 وقناة أبو ظبي اكسترا.

وسيحل الأهلي ضيفا على الجونة يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

ثم يواجه مضيفه الهلال السوداني يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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