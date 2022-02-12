مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 - فرصة ميدالية جديدة لـ الأهلي.. وبداية المشوار الإفريقي لـ الزمالك

يختتم اليوم الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهته الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال الساعة 3:00 عبر قناة أبو ظبي إكسترا.

كما يلعب تشيلسي مع بالميراس في نهائي كأس العالم للاندية الساعة 6:30 عبر قناة بو ظبي إكسترا.

ويفتتح الزمالك مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي الساعة 6:00 عبر قناة Bein sports 3.

ويلتقي ريال مدريد مع فياريال في الدوري الإسباني الساعة 5:15 عبر قناة Bein spors premium 1.

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