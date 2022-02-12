مواعيد مباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 - فرصة ميدالية جديدة لـ الأهلي.. وبداية المشوار الإفريقي لـ الزمالك
السبت، 12 فبراير 2022 - 10:33
كتب : FilGoal
يختتم اليوم الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهته الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
ويلتقي الأهلي مع الهلال الساعة 3:00 عبر قناة أبو ظبي إكسترا.
كما يلعب تشيلسي مع بالميراس في نهائي كأس العالم للاندية الساعة 6:30 عبر قناة بو ظبي إكسترا.
ويفتتح الزمالك مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي الساعة 6:00 عبر قناة Bein sports 3.
ويلتقي ريال مدريد مع فياريال في الدوري الإسباني الساعة 5:15 عبر قناة Bein spors premium 1.
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