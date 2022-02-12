مرتضى بعد فوزه بانتخابات الزمالك: هذه جمعية عمومية أسطورية.. وسأحضر لقاء بترو أتليتكو

أثنى مرتضى منصور رئيس الزمالك على أعضاء النادي بعد فوزه بانتخابات مجلس الإدارة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقال مرتضى وسط أنصاره بعد فوزه في الانتخابات:"سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين في النادي للحديث عن كافة الأمور ومنها عقدي أشرف بنشرقي وطارق حامد".

وواصل "هذه جمعية عمومية أسطورية، الـ10 آلاف صوت التي أُبطلت كانت لي، لكن لا مشكلة".

وأضاف "أنا رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، أقول للمتعاقدين معنا في الشركة الراعية، إما أن تعود القناة للجمهور والأعضاء، وإما فلتزيلوا شعار النادي من عليها".

واستمر "سأحضر لقاء الغد (الزمالك ضد بترو أتليتيكو في دوري أبطال إفريقيا)، جميع اللاعبين كانوا منتظرين نجاحي في الانتخابات".

وحسم مرتضى انتخابات الزمالك بالحصول على 56% من الأصوات الصحيحة.

وسيترأس مرتضى مجلس إدارة الزمالك حتى 2025.

ويستضيف الزمالك فريق بترو أتليتيكو الأنجولي مساء السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ومنتظر حضور مرتضى للمباراة في مدرجات استاد القاهرة.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN Sports 3.