مهند لاشين: أعتذر عن إهدار ركلة الترجيح.. وهذه هي اللحظة الأكثر ألما في حياتي

كيروش: لنضحي ونعمل من أجل المونديال.. بدلا من تضليل الجمهور

فينجادا يكشف لـ في الجول عن خطوة محتملة من كيروش لمواجهة أزمة ضغط المباريات قبل مواجهتي السنغال