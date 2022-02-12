50 مباراة دون خسارة لـ بورتو.. التنين يخطف تعادلا ضد لشبونة في لقاء الـ 5 بطاقات حمراء

السبت، 12 فبراير 2022 - 01:06

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - بورتو - سبورتنج لشبونة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة بورتو وسبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي في إطار الجولة 22.

واستمر بورتو للمباراة رقم 50 بدون هزيمة على التوالي في الدوري البرتغالي، إذ تعود آخر خسارة للفريق للجولة السادسة من الموسم الماضي ضد باكوش فيريرا بنتيجة 3-2.

المباراة عرفت مشادة بين لاعبي الفريقين استمرت لما يقارب 5 دقائق وأشهر الحكم فيها البطاقة الحمراء 4 مرات.

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بورتو تصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب المركز الثاني.

وصف المباراة

تقدم سبورتنج لشبونة بهدفين في أول 34 دقيقة من انطلاق المباراة.

باولينيو تقدم أولا في النتيجة للأسود في الدقيقة الثامنة، وأضاف نونو سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقلص فابيو فييرا الفارق في الدقيقة 36 لصالح بورتو.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني أكمل سبورتنج لشبونة المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد سيباستيان كواتيس لحصوله على الإنذار الثاني.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل مهدي طارمي هدف التعادل برأسية متقنة بعد عرضية فييرا.

هدف هو الـ 12 للهداف الإيراني في الدوري البرتغالي بفارق 4 أهداف عن داروين نونيز مهاجم بنفيكا.

Fábio Vieira constrói para o cabeceamento Taremi 🐉@FCPorto | @MehdiTaremi9 #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugal #ligaportugalbwin #fcporto #FCP #sportingclubedeportugal #sportingcp #sporting #SCP #FCPSCP #FabioVieira #Taremi pic.twitter.com/2ZVJqPFZzY

المباراة انتهت بالتعادل على ملعب دراجاو، واشتعل فتيل مشادة بين لاعبي الفريقين، طُرد على إثرها نيكولاس بيبي وأجوستين مارتشين حارس بورتو، ومن لشبونة طُرد جواو بالينيا وتاباتا.

بورتو سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي
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