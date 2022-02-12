مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لفوز قاتل على ستاد رين في ملعب حديقة الأمراء في افتتاح الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

فوز عزز به الفريق الباريسي صدارته لجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، بينما ظل رين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ورد باريس سان جيرمان على خسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم التي جاءت في الدور الأول بثنائية دون رد.

المباراة شهدت مشاركة الهولندي تشافي سيمونس لأول مرة أساسيا بقميص باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وأصبح أصغر لاعب هولندي يشارك في الدوري الفرنسي منذ عام 1950-51 بعمر 18 عاما و296 يوما.

مبابي سدد كرة في الشوط الأول ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل مبابي هدفا في الدقيقة 65 لكن ألغي بداعي التسلل بعد دقيقة عقب عودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع مرر ميسي كرة داخل منطقة الجزاء لمبابي الذي سدد كرة أرضية قوية على يسار الحارس مسجلا هدف الفوز القاتل والوحيد.

هدف رفع رصيده إلى 12 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي خلف وسام بن يدر صاحب الـ 14 هدفا.

وسيحل باريس سان جيرمان في الجولة المقبلة ضيفا على نانت.