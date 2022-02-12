عامر حسين يكشف موعد حسم مصير كأس الموسم الماضي

السبت، 12 فبراير 2022 - 00:12

كتب : FilGoal

عامر حسين - كأس الرابطة

تحدث عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية عن مستقبل كأس مصر للموسم الحالي وللموسم الماضي أيضا.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "دور الـ32 في كأس مصر سيلعب في يومي 14 و17 مارس، وهذا كأس الموسم الحالي".

وأضاف "سيلعب دور الـ32 في كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين كما جرت العادة".

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وعن إمكانية إلغاء كأس الموسم الماضي قال: "سنتخذ فيه القرار بعد اجتماع يوم الثلاثاء".

أما عن تأثير التأهل لكأس العالم على الدوري أوضح "في جميع الأحوال سينتهي الدوري في أغسطس".

وعن الحضور الجماهيري في مواجهة السنغال قال عامر حسين: "المباراة ستقام في ستاد القاهرة والمدير التنفيذي بدأ في الإجراءات ومخاطبة الجهات المعنية لتحديد أعداد الجمهور. الأمن سيحدد العدد ولا يمكن التكهن".

وشدد عضو اتحاد الكرة على تلبية كل مطالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، نافيا طلب البرتغالي لأي تعديلات على جهازه المعاون.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في القاهرة يوم 24 مارس في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

عامر حسين الدوري المصري كيروش كأس مصر
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