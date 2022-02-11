لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونو - لايبزج

فاز لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف على كولن في الجولة 22 من الدوري الألماني.

وارتقى لايبزج للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ، بينما تراجع كولن للمركز السابع برصيد 32 نقطة.

وتقدم لايبزج بهدف عن طريق كريستوفر نكونو في الدقيقة 25 بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة.

أخبار متعلقة
في يوم الأهداف العكسية.. ليفركوزن يكتسح دورتموند بخماسية في الدوري الألماني زد: خطط تطوير قطاع الناشئين مستمرة.. ضم 9 نجوم لفريق 2006 ومدرب ألماني عالمي تقرير: تنافس إنجليزي ألماني على ضم دينيس زكريا نجوم الدوري الألماني يختارون صلاح ثاني أفضل لاعب في 2021

هدف هو الحادي عشر للجناح الفرنسي في الدوري الألماني هذا الموسم وعزز به صدارته لترتيب هدافي فريقه.

وفي الدقيقة 54 أضاف الإسباني داني أولمو الهدف الثاني بتسديدة قوية على الجهة اليسرى من الشباك.

وبعد 3 دقائق صنع أولمو الهدف الثالث لـ أنيجيلينو بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع قلص البديل الشاب تيم ليمبيريلي النتيجة بهدف كولن الوحيد من رأسية.

وسيحل لابيزج ضيفا في الجولة المقبلة على هيرتا برلين، فيما يستضيف كولن على ملعبه إينتراخت فرانكفورت.

لايبزج كولن الدوري الألماني
نرشح لكم
شتوتجارت يعلن إصابة عمر مرموش بـ كورونا مدرب شتوتجارت: مرموش متحفز للغاية وجاهز لخوض المباريات بايرن يعلن إصابة نجمه الشاب بفيروس كورونا بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع مدافع بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين 9 دقيقة | الدوري الفرنسي
عامر حسين يكشف موعد حسم مصير كأس الموسم الماضي 10 دقيقة | الدوري المصري
لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني 25 دقيقة | الدوري الألماني
المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة 34 دقيقة | مصر
دي خيا: مانشستر يونايتد ملعون 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك 57 دقيقة | رياضات أخرى
مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 مباشر انتخابات الزمالك - انتهاء فرز أصوات بعض اللجان