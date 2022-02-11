لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني

فاز لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف على كولن في الجولة 22 من الدوري الألماني.

وارتقى لايبزج للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ، بينما تراجع كولن للمركز السابع برصيد 32 نقطة.

وتقدم لايبزج بهدف عن طريق كريستوفر نكونو في الدقيقة 25 بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة.

هدف هو الحادي عشر للجناح الفرنسي في الدوري الألماني هذا الموسم وعزز به صدارته لترتيب هدافي فريقه.

وفي الدقيقة 54 أضاف الإسباني داني أولمو الهدف الثاني بتسديدة قوية على الجهة اليسرى من الشباك.

وبعد 3 دقائق صنع أولمو الهدف الثالث لـ أنيجيلينو بتسديدة قوية على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع قلص البديل الشاب تيم ليمبيريلي النتيجة بهدف كولن الوحيد من رأسية.

وسيحل لابيزج ضيفا في الجولة المقبلة على هيرتا برلين، فيما يستضيف كولن على ملعبه إينتراخت فرانكفورت.

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