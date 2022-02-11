المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

انتخابات الزمالك

كشف المشرف على انتخابات نادي الزمالك، عن حدوث مشادات بالأيدي بين أنصار المترشحين لمجلس إدارة النادي.

وقال المستشار سيف نصر المشرف على انتخابات نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الانتخابات بدأت في التاسعة صباحا، وزاد الإقبال بعد صلاة الجمعة".

وأضاف "حدثت بعض المشادات بين أنصار المترشحين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، لكن تدخل الأمن على الفور".

أخبار متعلقة
مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا تشكيل دوري الأبطال - مجموعة الزمالك.. مؤيد اللافي يقود هجوم الوداد ضد ساجرادا مونديال الأندية للسلة – في مباراة بطلها الجمهور.. الزمالك يخسر أمام بورجوس ويلعب على الثالث انتهت مونديال أندية السلة – الزمالك (61)-(78) سان بابلو بورجوس.. الأبيض يلعب على المركز الثالث

واستمر "تم غلق باب التصويت في السابعة مساء".

المشرف على الانتخابات أكمل "الانتهاء من فرز الأصوات ربما يكون في الثانية فجرا أو بعد ذلك".

وأتم "سبب كثرة الأصوات الباطلة؟ ربما بسبب كثرة المترشحين. ورقة التصويت كبيرة جدا وهذا قد يحدث لبسا لدى الأعضاء، ربما من أكبر أوراق انتخابات الأندية التي عاصرتها".

ويتم حاليا فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، مع توقعات لإعلان النتائج النهائية في الساعات الأولى من فجر الغد.

انتخابات الزمالك الزمالك مرتضى منصور أحمد سليمان
نرشح لكم
الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك مونديال الأندية للسلة – في مباراة بطلها الجمهور.. الزمالك يخسر أمام بورجوس ويلعب على الثالث الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ 18
أخر الأخبار
مبابي يحسم فوزا قاتلا لـ باريس سان جيرمان في +93 أمام رين 4 دقيقة | الدوري الفرنسي
عامر حسين يكشف موعد حسم مصير كأس الموسم الماضي 5 دقيقة | الدوري المصري
لايبزج يعبر كولن بثلاثية ويرتقى للمركز الرابع في الدوري الألماني 20 دقيقة | الدوري الألماني
المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة 29 دقيقة | مصر
دي خيا: مانشستر يونايتد ملعون 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
مونديال أندية السلة – إيدجار سوزا: لعبنا شوط أول جيد لكن بورجوس سيطر بعد ذلك 51 دقيقة | رياضات أخرى
مجموعة الزمالك - الوداد يستعيد توازنه بثلاثية أمام ساجرادا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) مونتيري.. إلى نصف النهائي 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 مباشر انتخابات الزمالك - انتهاء فرز أصوات بعض اللجان