المشرف على انتخابات الزمالك: حدثت مشادات بين أنصار المترشحين.. وهذا سبب الأصوات الباطلة

كشف المشرف على انتخابات نادي الزمالك، عن حدوث مشادات بالأيدي بين أنصار المترشحين لمجلس إدارة النادي.

وقال المستشار سيف نصر المشرف على انتخابات نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الانتخابات بدأت في التاسعة صباحا، وزاد الإقبال بعد صلاة الجمعة".

وأضاف "حدثت بعض المشادات بين أنصار المترشحين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي، لكن تدخل الأمن على الفور".

واستمر "تم غلق باب التصويت في السابعة مساء".

المشرف على الانتخابات أكمل "الانتهاء من فرز الأصوات ربما يكون في الثانية فجرا أو بعد ذلك".

وأتم "سبب كثرة الأصوات الباطلة؟ ربما بسبب كثرة المترشحين. ورقة التصويت كبيرة جدا وهذا قد يحدث لبسا لدى الأعضاء، ربما من أكبر أوراق انتخابات الأندية التي عاصرتها".

ويتم حاليا فرز أصوات انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، مع توقعات لإعلان النتائج النهائية في الساعات الأولى من فجر الغد.