الأهلي يرفع لـ فيفا 4 نقاط غير عادلة في مونديال الأندية

الجمعة، 11 فبراير 2022 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

طلب وفد النادي الأهلي برئاسة خالد مرتجي من اللجنة المنظمة لـ كأس العالم للأندية أن ترفع لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم البطولة.

وتقدم الأهلي بمطالبه كون الأهلي من أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد 7 مرات.

النقطة الأولى: نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي يشارك فيه بطلا إفريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

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النقطة الثانية: بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه 9 من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور (فيفا) أن ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية.

النقطة الثالثة: تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات صفراء في الأدوار التالية من البطولة.

في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى.

النقطة الرابعة: خاصة بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثلما حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.

وضم وفد النادي الأهلي كلا من خالد مرتجي رئيس البعثة، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وحنان الزيني مدير اللوائح، وعلاء صلاح المسؤول الأمني.

وفي نفس الأمر عبر خالد مرتجي الذي شارك اليوم في الاجتماع الفني الخاص بمباراة تحديد المركز الثالث، عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الهلال السعودي، وأن ما بينهما من أواصر حب وارتباط أخوي أكبر من نتيجة مباراة، وأن لقاء الغد ما هو إلا جولة في إطار المنافسة الشريفة، متمنيًا أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالناديين الكبيرين ويُشرف الكرة العربية في مونديال الأندية.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السعودي في مباراة المركز الثالث غدا السبت بملعب آل نهيان في الثالثة عصرا.

كأس العالم للأندية الأهلي
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