مونديال الأندية للسلة – في مباراة بطلها الجمهور.. الزمالك يخسر أمام بورجوس ويلعب على الثالث

سيلعب نادي الزمالك على تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة بعد الخسارة أمام سان بابلو بورجوس بفارق 17 نقطة.

وخسر الزمالك أمام سان بابلو بورجوس بنتيجة 78-61 في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، إذ امتلأ الجانب المخصص لجماهير الزمالك بالجمهور، لمؤازرة الفريق، فيما كان الحضور الإسباني قاصرا على بضعة أفراد قليلة.

ويلتقي الزمالك مع ليك لاند ماجيك الأمريكي يوم الأحد المقبل بالخامسة مساء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب سان بابلو بورجوس مع فلامينجو بنفس اليوم في النهائي.





































وصف المباراة

كانت الدقائق الأولى من اللقاء متكافئة بين الفريقين، قبل أن يأخذ سان بابلو بورجوس الأسبقية، والتي استمرت حتى النهاية.

سان بابلو بورجوس أنهى الفترة الأولى بفارق 7 نقاط، وبنتيجة 23-16.

الفارق اتسع في الفترة الثانية إلى 10 نقاط، لينتهي بتقدم بورجوس على الزمالك بنتيجة 44-34.

الشوط الثاني

وبدأ الزمالك أحداث الشوط الثاني بشكل جيد، حتى قلصوا الفارق إلى 5 نقاط بنتيجة 50-45، لكن بورجوس عادوا مجددا ووسعوا الفارق.

وانتهت الفترة الثالثة بتقدم سان بابلو بورجوس بنتيجة 63-47 وبفارق 16 نقطة.

التفوق الإسباني استمر في الفترة الرابعة، لينتهي اللقاء بفوز سان بابلو بورجوس بنتيجة

ويلعب الزمالك مع ليك لاند ماجيك الأمريكي يوم الأحد المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب سان بابلو بورجوس مع فلامينجي في النهائي باليوم ذاته.